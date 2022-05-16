16 Mayıs 2022, Pazartesi
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Türkiye NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç'i veto eder mi?
İsveç NATO üyeliği için Türkiye'ye heyet göneriyor. Peki Finlandiya ve İsveç neden NATO üyesi olmak istiyor? Bu hamlenin NATO, Rusya ve Ukrayna için anlamı ne? Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i veto eder mi? 2 ülke NATO üyesi olursa Rusya'nın hamlesi ne olur? ANKASAM Uluslararası Hukuk Danışmanı Dr. Ersin Orallı ve ANKASAM Dış Politika Uzmanı Dr. Doğacan Başaran, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.