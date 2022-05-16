16 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç'i veto eder mi?

Türkiye NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç'i veto eder mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2022 12:47
İsveç NATO üyeliği için Türkiye'ye heyet göneriyor. Peki Finlandiya ve İsveç neden NATO üyesi olmak istiyor? Bu hamlenin NATO, Rusya ve Ukrayna için anlamı ne? Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i veto eder mi? 2 ülke NATO üyesi olursa Rusya'nın hamlesi ne olur? ANKASAM Uluslararası Hukuk Danışmanı Dr. Ersin Orallı ve ANKASAM Dış Politika Uzmanı Dr. Doğacan Başaran,  A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsveç ve Finlandiya teröristleri vermiyor!
İsveç ve Finlandiya teröristleri vermiyor!
Kalabalık site yönetimlerine düzenleme!
Kalabalık site yönetimlerine düzenleme!
Türkiye veto eder mi?
Türkiye veto eder mi?
İşte savaşın 6. günü vurulan bina!
İşte savaşın 6. günü vurulan bina!
MEB’den yaz okulu kararı
MEB'den yaz okulu kararı
Şanlıurfa’da canlı bomba yakalandı
Şanlıurfa’da canlı bomba yakalandı
Kiracının kiracısı olur mu?
Kiracının kiracısı olur mu?
BM Aktarma Merkezi’ne ziyaret!
BM Aktarma Merkezi'ne ziyaret!
40 yıldır PKK’yı destekliyor
40 yıldır PKK’yı destekliyor
CHP’de MYK ve PM günü
CHP'de MYK ve PM günü
9 PKK’lı etkisiz hale getirildi
9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ankara’da kritik temas!
Ankara'da kritik temas!
Daha Fazla Video Göster