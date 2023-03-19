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Türkiye için yeni bir adım! Bor Karbür Tesisi bugün Başkan Erdoğan tarafından açılacak | Bor nerelerde kullanılıyor?

A Haber
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Giriş: 19.03.2023 10:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Balıkesir Bandırma'da kurulan Bor Karbür Tesisi'nin açılışını yapacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. Peki kurulacak tesis neleri getirecek? Bor hakkında neler biliyoruz? İşte ayrıntılar...​
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