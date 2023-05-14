14 Mayıs 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye genelinde sandıklar kapandı! Oy sayımı başladı
Son dakika haberleri… 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği için yapılan seçimlerde oy verme işlemi 17’de tamamlandı ve sandıklar kapandı. Yurt genelinde sayım işlemi başladı. Gözler Yüksek Seçim Kurulu’na çevrildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.