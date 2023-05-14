Türkiye genelinde sandıklar kapandı! Oy sayımı başladı

Son dakika haberleri… 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği için yapılan seçimlerde oy verme işlemi 17’de tamamlandı ve sandıklar kapandı. Yurt genelinde sayım işlemi başladı. Gözler Yüksek Seçim Kurulu’na çevrildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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