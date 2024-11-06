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Türk Devletleri Teşkilatı'na özel hatıra para!

Türk Devletleri Teşkilatı'na özel hatıra para!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 18:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanları konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan’ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi yer alıyor. Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor.
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