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Turistik Tatvan treni ilk seferinde! Turistik tren hareket etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 14:39
Son dakika haberleri... Ankara-Tatvan arasında işleyecek olan turistik Tatvan treni bugün hareket etti. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez Ankara'dan aktardı.
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