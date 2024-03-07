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Turgut Altınok “Kalyon PV”yi ziyaret etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 09:03
Cumhur İttifakı'nın ankara adayı Turgut Altınok, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayiciler ile bir araya geldi. Altınok daha sonra, güneş paneli üretiminde sektörün önde gelen firması olan Kalyon PV fabrikasını ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayını Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi karşıladı.
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