07 Mart 2024, Perşembe
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Turgut Altınok “Kalyon PV”yi ziyaret etti
Cumhur İttifakı'nın ankara adayı Turgut Altınok, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayiciler ile bir araya geldi. Altınok daha sonra, güneş paneli üretiminde sektörün önde gelen firması olan Kalyon PV fabrikasını ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayını Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi karşıladı.