Turbofan motoru çalıştırıldı! KIZILELMA ve ANKA-3 platformlarına güç verecek

TEİ tarafından ANKA-3 ve Kızılelma insansız hava uçakları için geliştirilen, Türkiye’nin ilk yerli ve milli turbofan jet motoru ilk çalıştırma safhası başarı ile tamamlandı. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu aktardı.İşte detaylar...

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