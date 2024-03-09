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Turbofan motoru çalıştırıldı! KIZILELMA ve ANKA-3 platformlarına güç verecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 18:39
TEİ tarafından ANKA-3 ve Kızılelma insansız hava uçakları için geliştirilen, Türkiye’nin ilk yerli ve milli turbofan jet motoru ilk çalıştırma safhası başarı ile tamamlandı. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu aktardı.İşte detaylar...
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