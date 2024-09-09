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Tunceli şehitleri Elazığ'a uğurlandı

Tunceli şehitleri Elazığ'a uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 09:09
Tunceli'nin Ovacık ilçesine seyir halindeki zırhlı araç sürücüsünü kontrolünden çıkarak şarampole evrildi. Kazada şehit olan askerin şehadet haberleri, ailelerine askeri yetkililerce verildi.
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