Tüm dünyanın gözü neden G20'de?

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 zirvesine bu kez Endonezya'nın Bali şehri ev sahipliği yapıyor. Küresel krizlerde arabuluculuk yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirvenin katılımcıları arasında. Peki, G20 ülkelerinin toplantısı neden önemli? Detaylar özel haberimizde...

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