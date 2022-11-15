16 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tüm dünyanın gözü neden G20'de?
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 zirvesine bu kez Endonezya'nın Bali şehri ev sahipliği yapıyor. Küresel krizlerde arabuluculuk yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirvenin katılımcıları arasında. Peki, G20 ülkelerinin toplantısı neden önemli? Detaylar özel haberimizde...