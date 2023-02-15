15 Şubat 2023, Çarşamba
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Tsunamiyi andıran görüntüler Malatya'dan... İşte havuzdaki DEPREM ANI | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden ilkinin Malatya'da bir çiftlikteki havuza yansıyan görüntüleri tsunamiyi andırdığı anlar güvenlik kamerasında yansıdı. Depremin başlamasıyla çiftlikte bulunan sulama havuzundaki su sağa, sola ve öne taşması dikkat çekti.