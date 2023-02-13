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TSK'dan Hatay Havalimanı adımı! Anında harekete geçildi

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Giriş: 13.02.2023 00:13
Güncelleme:13.02.2023 00:17
10 ilimizi vuran ve merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın talimatlarıyla her türlü adımı atıyor. Bu kapsamda MSB'den yapılan son açıklamada "Etimesgut ve İncirlik'ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanı'na insani yardım malzemelerini ulaştırdı." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası hasar gören Hatay Havalimanı'na "CN-235" uçaklarının insani yardım malzemesi taşıdığını duyurdu.

MSB açıklamasında "Etimesgut ve İncirlik'ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanı'na insani yardım malzemelerini ulaştırdı." ifadeleri yer aldı.

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