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TS1400 Turboşaft motoru testi geçti! A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 22.04.2023 14:37
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T625 GÖKBEY helikopteri, TEI tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft motoru ile ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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