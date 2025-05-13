13 Mayıs 2025, Salı
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Trump'ın Orta Doğu turu başladı! Trump'ın kafasında ne var? A Haber'de anlattı
Rusya ve Ukrayna İstanbul'da mı barışacak? Putin ve Zelenskiy İstanbul'da masaya oturacak mı? ABD Başkanı Donald Trump ilk ziyaretini neden Suudi Arabistan'a yaptı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.