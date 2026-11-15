İspanya'da ölümle sonuçlanan çarpışmaya 12 maç men cezası! Kaleci Owono'ya en ağır yaptırım

İspanya futbolunda Tenerife forveti Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği çarpışmayla ilgili karar açıklandı. İspanya Futbol Federasyonu, FC Andorra kalecisi Jesús Owono'ya 12 maç men cezası verdi. Federasyon, hakem raporunda aşırı güç kullanıldığı belirtilen müdahale nedeniyle en üst sınırdan yaptırım uyguladı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İspanya'da futbol gündemine oturan olayın ardından alınan kararı ve yaşanan gelişmeleri aktardı.