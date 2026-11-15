Aydın'da Yörük kültürünün geleneği yaşatılıyor! 5. Geleneksel Boğa Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi

Aydın'da Yörük kültürünün köklü geleneklerinden boğa güreşleri için festival heyecanı yaşanıyor. Bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşi Festivali, güreşseverleri bir araya getirdi. Boğa yetiştiricisi Mustafa Atabek, A Haber canlı yayınında festivalin önemini ve boğaların yetiştirilme sürecini anlattı. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, Aydın'daki festival alanından renkli görüntüleri ve etkinliğin ayrıntılarını aktardı.