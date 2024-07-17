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Trump'a saldırının perde arkasında ne var? A Haber'de anlattı: Arka planda küresel çete var! İş sulandırılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 13:01
Dünya ABD eski Başkanı ve şimdiki Başkan Adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini konuşmaya devam ediyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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