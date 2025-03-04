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Trump ile Putin anlaşması! Zelenskiy’e fatura kesildi ülke paylaşıldı

Trump ile Putin anlaşması! Zelenskiy’e fatura kesildi ülke paylaşıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 12:34
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı belirtildi. Öte yandan Trump'ın Putin ile de anlaştığı konuşuluyor. Peki bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
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