Trump haftaya Putin ve Zelenskiy görüşmek istiyor! Adres Türkiye mi ? "Tek seçenek kalıyor: İstanbul"

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ve Zelenskiy ile yüz yüze görüşmeye hazırlanıyor. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan detayları aktardı. Sapmaz görüşmenin İstanbul'da olabileceğini belirterek "'Trump, önümüzdeki hafta Putin ile şahsen görüşmeyi planlanıyor ve kısa bir süre sonra kendisi Putin ve Zelenskiy arasında bir toplantı yapmayı planlıyor. Adres İstanbul olabilir' deniliyor New York Times Gazetesi'nin haberinde.' şeklinde konuştu.