Trakya’da tarihi açılış! 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı hizmete giriyor

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan demir yolu koridorunda önemli bir aşamaya gelindi. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kırklareli’nde düzenlenen törenle açılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşımacılığı süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürülmesi ve hattın kapasitesinin 4 katına çıkarılması hedefleniyor.