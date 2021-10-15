Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftara mesaj verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Ağaoğlu destek istedi. Takımın futbolundan memnun olduğunu belirten Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Taraftarlardan ricam, Fenerbahçe maçında 90 dakika takıma destek vermeleri. Gerçekten oyuncular buna çok büyük değer veriyorlar. Taraftar, onlar için itici güç." dedi.