Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin Memleket Meselesi programında açıklamalarda bulundu. Metiner "Totaliter ve faşizm zihniyet bize özgürlük dersi vermeye çalışıyor. Siz kimsiniz ya hadsizler?" ifadelerini kullanırken "Buraya kimin atanacağına burada kimin okuyacağına biz karar veririz derseniz sizin hukuk içinde o dilinizi keserler" dedi.

Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan rektör değişikliği ardından Kabe fotoğrafının üzerine LGBT paçavrasının serilmesi sonrası çıkan olaylar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

OLDU OLACAK VALİLERİ VE KAYMAKAMLARI DA SİZ ATAYIN

"Oldu olacak valileri ve kaymakamları da siz atayın" diyen Metiner, Özel ve vakıf üniversitelerinde rektör atanmasına neden karşı çıkılmadığını sordu.

SİZ KİMSİNİZ YA HADSİZLER?

"Totaliter ve faşizm zihniyet biz özgürlük dersi vermeye çalışıyor. Siz kimsiniz ya hadsizler?" diyen Metiner, HDP'li vekillerin peşine taktığı militanlarla üniversiteye eyleme gitmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

O DİLİNİZİ KESERLER

Gösterilerin yasa dışı olduğunu söyleyen Metiner, üniversitelerin öğrencilerin malı olmadığını ifade etti. Metiner ayrıca "Buraya kimin atanacağına burada kimin okuyacağına biz karar veririz derseniz sizin hukuk içinde o dilinizi keserler. Hadsizliğin lüzumu yok. " ifadelerini kullandı.