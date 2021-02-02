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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda yeni plan! Malum çevreler destek yağdırıyor

'ndeki rektör atamasını bahane eden terör örgütü destekli gruplar, öğrencileri de provoke ederek şiddet eylemlerine hız kazandırdı. Bugün rektörlük binasına işgal girişiminin olduğu üniversite için Twitter'da kimlere hizmet ettiği ayan beyan ortada olan gruplar tarafından çağrıda bulunuldu ve yarın 'de büyük bir eylem planlandığı ortaya çıktı. Aynı kaynaktan beslenen 'li ve 'li isimler de sistematik olarak ilerleyen operasyona destek mesajı yağdırdı.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda yeni plan! Malum çevreler destek yağdırıyor

Terör örgütü destekli gruplar Boğaziçi'ndeki provokasyonu körüklemeye devam ediyor. Rektör atamasını bahane ederek üniversitede isyan çıkartmaya çalışan grupların yarın Kadıköy'de büyük bir eylem planladığı ortaya çıktı.

PROVOKASYONA ÇAĞIRAN PAYLAŞIM!

CHP VE HDP'Lİ İSİMLER DESTEK YAĞDIRDI!

Boğaziçi provokasyonu için #AşağıBakmayacağız etiketi altında toplanan CHP, HDP ve Cumhur İttifakı'nın karşısında duran isimler teröre destek mesajları yağdırdı

FİRARİ CAN DÜNDAR DA BOŞ DURMADI!

Türkiye düşmanı firari Can Dündar da etikete destek vererek şaşırtmadı.

Boğaziçi provokatörlerinden rektörlük binasına işgal girişimi BOĞAZİÇİ PROVOKATÖRLERİNDEN REKTÖRLÜK BİNASINA İŞGAL GİRİŞİMİ
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