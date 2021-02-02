Terör örgütü destekli gruplar Boğaziçi'ndeki provokasyonu körüklemeye devam ediyor. Rektör atamasını bahane ederek üniversitede isyan çıkartmaya çalışan grupların yarın Kadıköy'de büyük bir eylem planladığı ortaya çıktı.

PROVOKASYONA ÇAĞIRAN PAYLAŞIM!

CHP VE HDP'Lİ İSİMLER DESTEK YAĞDIRDI!

Boğaziçi provokasyonu için #AşağıBakmayacağız etiketi altında toplanan CHP, HDP ve Cumhur İttifakı'nın karşısında duran isimler teröre destek mesajları yağdırdı

FİRARİ CAN DÜNDAR DA BOŞ DURMADI!

Türkiye düşmanı firari Can Dündar da etikete destek vererek şaşırtmadı.