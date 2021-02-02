Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda yeni plan! Malum çevreler destek yağdırıyor
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını bahane eden terör örgütü destekli gruplar, öğrencileri de provoke ederek şiddet eylemlerine hız kazandırdı. Bugün rektörlük binasına işgal girişiminin olduğu üniversite için Twitter'da kimlere hizmet ettiği ayan beyan ortada olan gruplar tarafından çağrıda bulunuldu ve yarın Kadıköy'de büyük bir eylem planlandığı ortaya çıktı. Aynı kaynaktan beslenen CHP'li ve HDP'li isimler de sistematik olarak ilerleyen operasyona destek mesajı yağdırdı.
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Terör örgütü destekli gruplar Boğaziçi'ndeki provokasyonu körüklemeye devam ediyor. Rektör atamasını bahane ederek üniversitede isyan çıkartmaya çalışan grupların yarın Kadıköy'de büyük bir eylem planladığı ortaya çıktı.
PROVOKASYONA ÇAĞIRAN PAYLAŞIM!
CHP VE HDP'Lİ İSİMLER DESTEK YAĞDIRDI!
Boğaziçi provokasyonu için #AşağıBakmayacağız etiketi altında toplanan CHP, HDP ve Cumhur İttifakı'nın karşısında duran isimler teröre destek mesajları yağdırdı
FİRARİ CAN DÜNDAR DA BOŞ DURMADI!
Türkiye düşmanı firari Can Dündar da etikete destek vererek şaşırtmadı.