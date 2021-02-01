Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Kabe fotoğraflı alçak provokasyon ve bu olaya tepki gösterenleri fişleyen mantığı sert bir dille eleştirdi. Zihinleri kararmış bu güruhu derinlemesine analiz eden Basri Yalçın, “Kabe ile alay edilmenin, buna kalkışmayı sorun ettikleri andan itibaren sanki üniversite onların babalarının malıymış gibi bu öğrencilere size üniversiteyi haram ederiz şeklinde ifadeler kullanabiliyorlar. Bu korkunç bir mantık. ‘Müslüman mahallesinde salyangoz satmak’ deyimi tam bunun üzerine söylenmiş gibi duruyor.” dedi.

Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Boğaziçi'nde Kabe üzerinden çirkin provokasyon ve fişleme olayını yorumladı.

Basri Yalçın, A Haber'de karanlık zihniyeti böyle deşifre etti. İşte o açıklamalar...

"İSLAM KARŞITLIĞI SADECE AVRUPA'DA DEĞİL…"

İslam karşıtlığı veya İslam düşmanlığı meselesini sadece Almanya'da Fransa'da uygulanan bir yöntem olarak düşünüyorsak ciddi hata ederiz maalesef Türkiye'de de belli gruplar İslam karşıtlığını ve İslam düşmanlığını yaygın bir şekilde kullanıyorlar ve yaygın bir şekilde bunun uygulayıcısı haline geliyorlar. Kâbe resimleri ile önümüze gelen şey de tam anlamıyla buydu.

"BU HAKİKATEN SORUNLU BİR YAKLAŞIM"

Yani Charlie Hebdo'yu vs. biz buralarda konuşuyoruz ama ülkemizin bir üniversitesinde (Boğaziçi) yapılan bir gösteride Kâbe ile alay etmek, O'nu küçük göstermeye çalışmak maalesef Türkiye topraklarında oluyor. Ve tam da sizin söylediğiniz üzere bundan rahatsızlığını, rahatsız olduğunu belirten öğrenciler birileri tarafından fişleniyor. O birileri kendilerine öylesine güveniyorlar ki, üniversite babalarının malı, üniversite bahçesinde yürümek onlardan soruluyormuş gibi… Bu öğrencilere "Hadi bakalım bu bahçede bir daha nasıl yürüyeceksiniz" diye meydan okuyabiliyorlar. Bu hakikaten sorunlu bir yaklaşım.

"SİZE ÜNİVERSİTEYİ HARAM EDERİZ ŞEKLİNDE..."

Sadece bir Boğaziçi Üniversitesi'ne dahil bir şey söylemiyorum. Oradaki yapılanmalara dair söyleyebilecek çok fazla şey var. Son birkaç yılın içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan bazı farklı kamuoyuna nadiren yansıyan çeşitli eylemlerden de bahsedebiliriz. Ama asıl mesele şu; İslami hassasiyeti olan bir grup öğrenci, Kâbe ile alay edilmenin, buna kalkışmayı sorun ettikleri andan itibaren sanki üniversite onların babalarının malıymış gibi bu öğrencilere size üniversiteyi haram ederiz şeklinde ifadeler kullanabiliyorlar.

"BU KORKUNÇ BİR MANTIK"

Bu korkunç bir mantık. "Müslüman mahallesinde salyangoz satmak" deyimi tam bunun üzerine söylenmiş gibi duruyor. Muhtemelen bu fişleme işin yapanlar sosyal medyada özgürlükçülerdir. Türkiye'nin yeteri kadar demokratik olmadığını söylüyorlardır. AK Parti iktidarından şikâyet ediyorlardır. Kendilerini yaşam tarzlarına müdahale edildiğini falan söylüyorlardır. Yaşam tarzına müdahaleyi, dini değerlerle alay etmeyi bir kenara bırakın; buna karşı en demokratik hakkını kullanarak bunu eleştiren insanlara, düşüncelerine saygı duymayıp, bunları fişleyip bunların akademik hayatlarını bitirmeye çalışan totaliter bir mantıkla hareket ediyorlar.