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“Torba Kanun Teklifi” neler getiriyor?
Son dakika haberi... Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Peki torba kanun teklifi neler içeriyor?
Son dakika haberi... Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Peki torba kanun teklifi neler içeriyor?