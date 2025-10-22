22 Ekim 2025, Çarşamba
TOKİ'ye kiralama yetkisi verilecek! İlk etapta 10 bin konut üretilecek
Son yıllarda fahiş rakamlara ulaşan kira bedelleri için önemli bir adım atıldı. TOKİ tarafından inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinde, konutların bir bölümü piyasa rayiç bedellerinin altında kiraya verilecek. Proje sayesinde hem fahiş rakamların önüne geçilecek hem de vatandaş rahat bir nefes alacak.