22 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TOKİ'ye kiralama yetkisi verilecek! İlk etapta 10 bin konut üretilecek
TOKİ’ye kiralama yetkisi verilecek! İlk etapta 10 bin konut üretilecek

TOKİ'ye kiralama yetkisi verilecek! İlk etapta 10 bin konut üretilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2025 09:37
Son yıllarda fahiş rakamlara ulaşan kira bedelleri için önemli bir adım atıldı. TOKİ tarafından inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinde, konutların bir bölümü piyasa rayiç bedellerinin altında kiraya verilecek. Proje sayesinde hem fahiş rakamların önüne geçilecek hem de vatandaş rahat bir nefes alacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TOKİ’ye kiralama yetkisi verilecek! İlk etapta 10 bin konut üretilecek
Trump’ın kurmayları neden İsrail’de?
Trump'ın kurmayları neden İsrail'de?
TOKİ’ye kiralama yetkisi verilecek!
TOKİ'ye kiralama yetkisi verilecek!
Özel 24 Ekim sorusuna cevap vermedi!
Özel 24 Ekim sorusuna cevap vermedi!
Trump olası Outin görüşmesini değerlendirdi!
Trump olası Outin görüşmesini değerlendirdi!
Türk bayraklı iş makineleri Gazze’de!
Türk bayraklı iş makineleri Gazze'de!
İsrail organ mafyasının merkezidir
"İsrail organ mafyasının merkezidir"
İsrail vahşetinin geldiği son nokta
İsrail vahşetinin geldiği son nokta
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 200'ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı
Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz
"Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz"
’Rüşveti ver’ ihaleyi al’ sistemi...
'Rüşveti ver' ihaleyi al' sistemi...
Özel ’24 Ekim’ sorusuna cevap vermedi!
Özel '24 Ekim' sorusuna cevap vermedi!
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın Hamas üyeleriyle görüştü
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın Hamas üyeleriyle görüştü
Daha Fazla Video Göster