06 Ocak 2022, Perşembe
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TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş sunum sonrası gözyaşlarını tutamadı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş fuarda yaptığı sunum sonrası duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. İşte Karakaş'ın sunum sonrası sözleri...