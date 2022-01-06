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TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş sunum sonrası gözyaşlarını tutamadı

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Giriş: 06.01.2022 01:32
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş fuarda yaptığı sunum sonrası duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. İşte Karakaş'ın sunum sonrası sözleri...
TOGG Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın gözyaşları
TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın gözyaşları
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