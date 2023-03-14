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TİP'li Sera Kadıgil'den Kılıçdaroğlu'na 'HDP' şartlı destek: Amacımız ittifakı dağıtmak değil AK Parti ve MHP'yi geriletmek

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Giriş: 14.03.2023 21:12
CHP sıralarından vekil seçilen ve Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılan İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, HDP ile ilişki kurması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söyledi. Kadıgil, asıl amaçlarının ittifakı dağıtmak değil AK Parti ve MHP'yi geriletmek olduğunu dile getirdi.
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