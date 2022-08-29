30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TİP'li Ahmet Şık'tan skandal sözler: AK Parti'yi hedef alıp tehditler savurdu

TİP'li Ahmet Şık'tan skandal sözler: AK Parti'yi hedef alıp tehditler savurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2022 23:37
Marjinal terör gruplarına verdiği destekle tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı yayında, AK Parti'yi ve milletvekillerini tehdit etti. AK Parti'nin siyasi parti muamelesi görmeyeceğini ve kapatılacağı tehdidinde bulunan Şık, "Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." diye konuştu.
TİP’li Ahmet Şık’tan AK Parti’ye skandal tehdit
TİP'li Ahmet Şık'tan AK Parti'ye skandal tehdit
AK Parti AR-GE Başkanı oy oranını açıkladı
AK Parti AR-GE Başkanı oy oranını açıkladı
Türkiye’ye yeni kumpaslar devrede
Türkiye'ye yeni kumpaslar devrede
Başkan Erdoğan’dan 2023 vurgusu: Zafer yılı olacak
Başkan Erdoğan'dan 2023 vurgusu: Zafer yılı olacak
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ünsal Ban yakalandı
Ünsal Ban yakalandı
FETÖ İzmir’de yeniden yapılanma peşinde
FETÖ İzmir'de yeniden yapılanma peşinde
100. yılda zafer buluşması
100. yılda zafer buluşması
Türkiye’ye yeni kumpaslar devrede!
Türkiye'ye yeni kumpaslar devrede!
İhtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı
İhtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı
İki NATO ülkesi savaşır mı?
İki NATO ülkesi savaşır mı?
Başkan Erdoğan şanlı zafer için bölgede
Başkan Erdoğan şanlı zafer için bölgede
Daha Fazla Video Göster