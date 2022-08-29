TİP'li Ahmet Şık'tan skandal sözler: AK Parti'yi hedef alıp tehditler savurdu

Marjinal terör gruplarına verdiği destekle tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı yayında, AK Parti'yi ve milletvekillerini tehdit etti. AK Parti'nin siyasi parti muamelesi görmeyeceğini ve kapatılacağı tehdidinde bulunan Şık, "Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." diye konuştu.