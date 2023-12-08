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Tiktok kapatılacak mı? Tiktok yetkilisi ne anlattı? İşte herkesin merak ettiği cevap

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 13:29
TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen dün TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu’na bilgi verdi. Peki Tiktok temsilcisi ne dedi? Bundan sonra ne olacak? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.
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