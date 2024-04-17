Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan provokasyona net yanıt! "Türkiye, İsrail'e jet yakıtı satmıyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Orta Vadeli Plan ile yol haritamızı belirledik" diyen Bolat, "Hedef dış ticaret açıklarının ve cari açığının azaltılması, istikrarlı ve orta düzeyli büyüme trendine girmekti. Şu an hedeflerimizin ilerisindeyiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Gazze'ye ihracat tartışmalarına da değinen Bakan Bolat, "Türkiye, İsrail'e jet yakıtı satmıyor. Sosyal medya üzerinden büyük bir yalan uydurdular." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN