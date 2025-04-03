03 Nisan 2025, Perşembe
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber’de: Bozguncu çabalar iflas etmiştir
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı halkta karşılık bulmadı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2 Nisan'da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "Vatandaş boykotçuları boykot etti. Halkımız 2 Nisan'da destan yazdı." dedi.