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Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber’de: Bozguncu çabalar iflas etmiştir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber’de: Bozguncu çabalar iflas etmiştir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 14:49
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı halkta karşılık bulmadı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2 Nisan'da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "Vatandaş boykotçuları boykot etti. Halkımız 2 Nisan'da destan yazdı." dedi.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber’de: Bozguncu çabalar iflas etmiştir
Bakan Bolat A Haber’de
Bakan Bolat A Haber’de
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