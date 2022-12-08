Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu’na "temiz para" yanıtı: Devlet tecrübesi Londra’dan alınmaz

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, A Haber’de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı alınan kararı duyuran Bakan Muş, "Marketlerdeki verileri takip edeceğiz. 200 ve üzeri marketlerde fiyatlandırma konusunda takip sistemi kurulacak. Gelen verileri de kamuoyu ile paylaşacağız." dedi. Öte yandan Bakan Muş, Türkiye'nin ihracatının OECD ortalaması üzerinde olduğunu ifade etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İngiltere ziyareti ve "temiz para" açıklamasına yüklenen Muş, “Devlet idare etmek ciddi bir iş ve tecrübe gerektirir. Aldığımız kararlar önemli. Bu tecrübe Londra'dan alınmaz. Bakkaldan satın alınacak bir şey değil. Bu gibi basit konular aslında tutarsızlık. Türkiye'yi yönetmeye talip birisinin kendisini düştürdüğü durum ortada.” şeklinde konuştu.

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