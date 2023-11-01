01 Kasım 2023, Çarşamba
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THY'den biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklara yönelik açıklama! 19.00-22.00 saatleri arasında İstanbul kalkışlı seferler iptal edildi...
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığı belirtilirken İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arasındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte detaylar...