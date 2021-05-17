Thodex vurgununda flaş gelişme: İlk işlem yapıldı

Kripto para borsası Thodex'in İstanbul Kadıköy'deki genel merkezinde hareketli dakikalar yaşandı. Mağdurların Avukatı Sinan Keskin, icra memurlarıyla merkeze geldi ve ilk haciz işlemleri başlatıldı.

Bazı mağdurların Avukatı Sinan Keskin, Thodex kripto para borsasının İstanbul Kadıköy Göztepe'deki şirketin merkezine icra memurlarıyla geldi. Büyük vurgunun ardından ilk kez haciz işlemi gerçekleşti.

Polis ve icra memurları dakikalar önce içeri girdi. Çilingir yardımıyla Thodex şirketinin kapısı açıldı. Thodex'in 3 lüks otomobiline haciz işlemi gerçekleştirildi.

Şirketin içinde haciz memurları tespit işlemi gerçekleştirdi. Tespit ettikleri, mal değeri olan, haciz değeri olan eşyaları haczedicekler.

NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Thodex'in 10 adet alacaklı olduğu dosyası var. O dosyalardan 6 tanesi İstanbul Adalet Sarayı'nda icra dairelerinde, 4 tanesi ise İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki icra dairelerinde.

Alacaklı olduğu dosyalara Avukat Sinan Keskin alacaklı talebinde bulundu. O talep kabul edildi. Eşya tespitleri gerçekleştiriliyor. Tespitlerin ardından icra işlemi gerçekleştirilecek.

TEDBİR KARARI

17 günlük kapanma öncesinde işleme konulmuştu. Avukat Sinan Keskin'in talebi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Avukat Sinan Keskin, başka mağdurların da avukatı. Belirsiz alacak davası açmıştı. Thodex tarafından 160 bin TL değerinde mağdur olduğunu söylemişti.

Bu belirsiz alacak davasında da Mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak, Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine karar vermişti.