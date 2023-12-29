TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe birazdan ortak açıklama yapacak!

Süper kupa finali maçı iptal edildi ve şuan da yaşanan krizle ilgili olarak TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin resmi açıklama yapması bekleniyor. Detayları A Spor muhabiri aktardı.

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