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Tezkere kararı Türkiye için neden önemli? "Türkiye bölgede kurtlarla savaşıyor"

A Haber
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Giriş: 09.11.2021 10:26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Son tezkere diğerleriyle aynı değil" diyen muhalefete, “Hayır birebir aynı” yanıtını vermişti. Peki akademisyenler bu konuda ne düşünüyor? A Haber konuşan Fahri Erenel, “Reyhanlı’da 16 yaşında bir kızımız uyurken ölmüştü. Türkiye bu gün İdlib’den çekilirse, sınırlarımızda daha güçlü bir terör grubu oluşur. Türkiye burada kurtlarla savaşıyor. Kurtların daha üstünde olması lazım.” derken Osman Can, “İnandırıcılığınızı kaybedersiniz. Türkiye mücadelesinde başarılı olmuştur.” sözlerine yer verdi.
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