PKK’lı teröristten şoke eden HDP itirafı

Eli kanlı terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 2015 yılında kandırılarak PKK tarafından dağa kaçırılan terörist, ailesini evlat nöbetinde görmesinin ardından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, örgütün bilinmeyenlerini A Haber'e tek tek deşifre etti.

Küçük yaşta kandırılıp dağa götürülen terörist, seneler sonra kaçarak PKK'nın pençesinden kurtuldu.

Teslim olan terörist örgüt içinde yaşanılan tüm gerçekleri A Haber'e anlattı.

Teröristin ifadelerinde "HDP'ye gittik, bizi kuryeler aldı, dağa götürdü. Aileni öldürürüz diye tehdit ettiler. PKK ve HDP'liler kamufle olup bizi kandırdı" ifadeleri dikkat çekti.

Terör örgütü PKK'nın küçük çocukları nasıl ağına düşürdüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

Terörist, ailesini evlat nöbetinde gördükten sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

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