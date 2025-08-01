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Terörsüz Türkiye Komisyonu kuruldu

Terörsüz Türkiye Komisyonu kuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 10:03
Başkan Erdoğan'ın "iç cephe" uyarısı ile işaret fişeği atılan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile somutlaşan terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşıldı. Cumhur İttifakı'nın işaret ettiği komisyon üyeleri belirlendi. İYİ Parti dışında hemen hemen tüm siyasi partiler komisyona üye verdi. İlk toplantı ise haftaya yapılacak.
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Terörsüz Türkiye Komisyonu kuruldu
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