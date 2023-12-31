Terörle mücadelede 1 yıl nasıl geçti? Terör inleri bir bir vuruluyor

Hangi üst düzey teröristler etkisiz hale getirildi? Hangi bölgelerde operasyon sürüyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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