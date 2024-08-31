Terörle iltisaklı kişi ve kurumları mal varlıkları donduruldu

Terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlenen 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu. Listeye göre; PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 14, MKP terör örgütü ile iltisaklı 5 ve FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 20 kişinin mal varlıkları donduruldu.

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