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Teröristlerden "Gezi" çağrısı

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Giriş: 09.08.2023 10:19
Akbelen'de yapılmak istenen provokasyon arayışına bir destek de terör örgütü PKK Elebaşı Duran Kalkan'dan geldi. Terörist kalkan, gezi de ağaç korumakla başlamıştı dedi.
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