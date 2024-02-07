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Teröristler tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası A Haber'e konuştu: "Teröre lanet olsun".

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Giriş: 07.02.2024 01:25
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Hain saldırı sonrası 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen cumhuriyet savcısı Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, A Haber ekranlarında konuştu.Kiraz, "Teröre lanet olsun, artık şu terörü destekleyenlerde aklını başına alsın." dedi.
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası A Haber’de!
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası A Haber'de!
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