Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile PKK’lı terörist Volkan Bora’nın Kuzey Irak’ta ki Terör kamplarında çekilmiş fotoğrafları siyasetteki gündemini koruyor. TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP'li Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla hazırlanan iki dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplandı. Komisyon HDP'li Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi. TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "HDP Diyabır Milletvekili Semra Güzel hakkında iki ayrı fezleke müzakere edildi. Bir hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi. 5 üye partilerin TBMM'deki üye sayısına göre belirlendi. 3 üye AK Parti'den, CHP ve HDP'den ise birer üye belirlendi." dedi.

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