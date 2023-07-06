Teröre ağır darbe! MSB son sayıyı duyurdu: 794 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan bu yana terörle mücadele kapsamında 19'u büyük çaplı olmak üzere toplam 320 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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