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Teröre ağır darbe! MSB son sayıyı duyurdu: 794 terörist öldürüldü

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Giriş: 06.07.2023 13:21
Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan bu yana terörle mücadele kapsamında 19'u büyük çaplı olmak üzere toplam 320 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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