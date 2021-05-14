Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ’dan İsrail’in Gazze işgaliyle ilgili çarpıcı değerlendirme

A Haber ekranlarında işgalci İsrail Devleti’nin Gazze Şeridi’ne başlattığı kara operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail’in Gazze’yi işgal etmesine, ‘’Bu karadan bir katliamdır’’ ifadelerini kullanırken, dünya ülkelerinin Gazze’deki zulme sessiz kaldığını ve bu süreçte Filistin’e destek veren tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını değerlendirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un açıklamaları şu şekilde:

''BU KARADAN KATLİAMDIR''

Bu karadan bir katliamdır. Zira İsrail'in bugüne kadar katlettiği insanlara baktığımızda kadın ve çocuk olduklarını görürüz. Türkiye dışında kimseden etkili bir adım görülmemekte. İsrail katliamlarını genişletmeye çalışıyor.

''ETNİK TEMİZLİĞE BAŞLADILAR''

İsrail o kadar alçakça saldırılarda bulunuyor ki zaten bu kara saldırısının yapılacağını saatler öncesinden başlamıştı. Yerleşim yerlerinden başlayarak bir etnik temizliğe doğru hızla yol aldılar.

''DÜNYA DEVLETLERİ İSRAİL'İ HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR''

Gazze zaten yıllardır konuştuğumuz bir insanlık dramının yaşandığı coğrafya. Dünya devletleri bu sürece dur diyeceği yerde, İsrail'in bu yaptığını haklı göstermeye çalışıyor. Başta ABD olmak üzere Filistin'in kendini savunma hakkını da saldırı olarak göstermeye çalışıyorlar.

''BU GELİŞMEYE DUR DİYEBİLECEK TEK ÜLKE ABD''

En son AB Başkanı'nın çok enteresan bir açıklaması oldu. İsrail sorunuyla ilgili, 'AB'nin herhangi bir yaptırım kapasitesi yok.' dedi. Bunun anlamı ABD'ye adres göstermesiydi. Bu gelişmeye dur diyebilecek tek ülke ABD, ama onlar da tam tersi İsrail'e destek veren açıklamalarda bulunuyor.

''SAHİPLENEN TEK ÜLKE TÜRKİYE''

Bu durumda devreye girmesi gereken ülkeler var onlar da komşu ülkeler. Filistin'le hem etnik, hem dini bağları olan ülkelerden de ses yok. İslam İş Birliği Teşkilatı'nın kuruluş amacı İsrail'in bu topraklarda yaptığı işgaldi. Başkan Erdoğan'ın yoğun gayretlerine rağmen bu teşkilattan da şu ana kadar herhangi bir olumlu adım atıldığını görmüyoruz. Dikkat ederseniz işin acı tarafı şu anki süreci sahiplenen tek ülke Türkiye.