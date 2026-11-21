Gülek Yaylası'nda nadir görülen tür: Nesli tehlike altındaki Türk semenderi görüntülendi
Adana'dan Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Yaylası'na giden Öykü Konuş, bahçesinde nesli tehlike altındaki Türk semenderiyle karşılaştı. Nadir canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Konuş, semendere zarar vermeden doğal yaşam alanında bıraktı. IUCN kırmızı listesinde yer alan türün görüntülenmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr