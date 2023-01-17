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Terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin Fransa'dan destek istedi: Türkiye'ye karşı koymamız zor

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 16:36
Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin Fransa'dan yardım istedi, “Türkiye'ye karşı koymamız zor.” dedi. Sıcak gelişmenin detaylarını Fransa’da bulunan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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