Temel Kotil'den A Haber'de Milli Muharip Uçak açıklaması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber’de Gündem Özel yayınına konuk oldu. Yerli ve milli hava teknolojisine yön veren yerli araçlardan Milli Muharip Uçak projesini anlatan Kotil, “Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz.” dedi. İşte Milli Muharip Uçak ile ilgili detaylar...

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