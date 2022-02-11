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Temel Kotil'den A Haber'de Milli Muharip Uçak açıklaması

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Giriş: 11.02.2022 23:56
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber’de Gündem Özel yayınına konuk oldu. Yerli ve milli hava teknolojisine yön veren yerli araçlardan Milli Muharip Uçak projesini anlatan Kotil, “Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz.” dedi. İşte Milli Muharip Uçak ile ilgili detaylar...
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Milli Muharip Uçak açıklaması
Milli Muharip Uçak açıklaması
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