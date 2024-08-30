30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Temel eğitimi uçağı Hürkuş gökyüzünde 5 bin saate ulaştı

Temel eğitimi uçağı Hürkuş gökyüzünde 5 bin saate ulaştı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2024 15:00
TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen temel eğitim uçağı Hürkuş, gökyüzünde test, eğitim ve görev uçuşlarıyla birlikte yaklaşık 5 bin saate ulaştı. Önemli ihracat başarısı da gerçekleştiren Hürkuş'un daha gelişmiş versiyonları için çalışmalar hız kesmeden sürüyor
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hürkuş gökyüzünde 5 bin saate ulaştı
Hürkuş gökyüzünde 5 bin saate ulaştı
TBMM’de Mehteran Bando Takımı gösterisi
TBMM'de Mehteran Bando Takımı gösterisi
PKK’nın Avrupa yapılanmasına operasyon!
PKK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon!
PKK’nın bomba uzmanları yok edildi
PKK'nın bomba uzmanları yok edildi
Büyük Taarruz: 30 Ağustos! İşte zafere giden yol
Büyük Taarruz: 30 Ağustos! İşte zafere giden yol
Başkan Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti
Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
Eylem planı yapan DEAŞ’lı yakalandı
Eylem planı yapan DEAŞ'lı yakalandı
Türkiye’de zafer coşkusu!
Türkiye’de zafer coşkusu!
Büyük Zafer’in 102. yılı! İşte İstanbul’daki kutlamalar
Büyük Zafer’in 102. yılı! İşte İstanbul’daki kutlamalar
Kurtuluş Abidesi’nin hikayesi
Kurtuluş Abidesi'nin hikayesi
Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti!
Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti!
Binali Camgöz Türkiye’ye getirildi
Binali Camgöz Türkiye'ye getirildi
Daha Fazla Video Göster