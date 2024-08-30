Temel eğitimi uçağı Hürkuş gökyüzünde 5 bin saate ulaştı

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen temel eğitim uçağı Hürkuş, gökyüzünde test, eğitim ve görev uçuşlarıyla birlikte yaklaşık 5 bin saate ulaştı. Önemli ihracat başarısı da gerçekleştiren Hürkuş'un daha gelişmiş versiyonları için çalışmalar hız kesmeden sürüyor

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