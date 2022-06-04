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Tel Rıfat nasıl kurtarılacak? Terör hedefleri nasıl yok edilecek?

A Haber
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Giriş: 04.06.2022 10:20
Mare-Tel Rıfat sınırında hazırlıklar son aşamada. PKK/YPG’li teröristlerin güvenli bölgeleri hedef aldığı saldırılar Mare’nin hemen karşısındaki Şeyh İsa köyünden yapılıyor. Dün akşam saatlerinde TSK’ye ait fırtına obüsleri bölgedeki terör hedefleri etkisiz hale getirildi. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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